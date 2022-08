Die Statistiker werteten dazu die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen aus. Regional geht die Entwicklung auseinander: Den größten Rückgang der Lkw-Maut-Fahrleistung gab es in Sachsen mit einem Minus von 2,6 Prozent, gefolgt von Niedersachsen (-2,1 Prozent), Nordrhein-Westfalen (-1,6) und Bayern (-1,5). In Rheinland-Pfalz stagnierte die Fahrleistung hingegen, während sie im Saarland sogar um 1,4 Prozent wuchs. Der grenzüberschreitende Verkehr schrumpfte im vergangenen Monat an allen Grenzen – hier gab es den stärksten Rückgang mit 4,2 Prozent an der polnischen Grenze, gefolgt von der Schweiz (-3,7) und Tschechien (-1,7).