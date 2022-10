Der IWF betont, dass die Prognosen außerordentlich unsicher seien. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft hänge entscheidend von der Geldpolitik, dem Verlauf des Krieges in der Ukraine und möglichen weiteren pandemiebedingten Störungen – zum Beispiel in China – ab.

Bereits in der vergangenen Woche hatte IWF-Chefin Georgieva in einer Rede an der Georgetown-Universität in Washington über die düsteren Aussichten gesprochen. Selbst in Ländern, in denen die Wirtschaft noch wachse, werde es sich wie eine Rezession anfühlen, so Georgieva – weil die Realeinkommen aufgrund der hohen Inflation schrumpfen würden.