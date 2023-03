Die Bundesbank rechnet wegen der anhaltend hohen und die Kaufkraft schmälernden Inflation mit einer Rezession in Deutschland. »Alles in allem wird die deutsche Wirtschaftsaktivität im laufenden Quartal wohl erneut sinken«, sagt die deutsche Notenbank in ihrem aktuellen Monatsbericht voraus. »Der Rückgang dürfte jedoch geringer ausfallen als im Schlussquartal 2022.«

Von Oktober bis Dezember war das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent gesunken. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen Volkswirte von einer technischen Rezession.