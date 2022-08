Konjunktur Wie der Ukrainekrieg die deutsche Wirtschaft bremst

Einer der großen Verlierer der jetzigen Situation wird laut der Studie erneut das Gastgewerbe sein, das bereits in der Coronavirus-Pandemie arg gebeutelt wurde und nun den Kaufkraftverlust der Bürger zu spüren bekommen dürfte. »Denn die geringeren Konsumausgaben der privaten Haushalte führen hier zu einem deutlich niedrigeren Bedarf an Erwerbstätigen«, heißt es in der Untersuchung.