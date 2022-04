Die deutsch e Wirtschaft muss sich auf schwierige Zeiten einstellen: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute schraubten ihre Konjunkturprognose wegen des Kriegs in der Ukraine und der anhaltenden Coronapandemie deutlich nach unten. Für dieses Jahr erwarten die Forscher nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 2,7 Prozent. Bei einer sofortigen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen würde die Wirtschaftsleistung sogar nur um 1,9 Prozent zunehmen. Im Herbst hatten die Forscher noch ein Wachstum von 4,8 Prozent vorhergesagt. Die Inflation wird ihrer Schätzung nach bei 6,1 Prozent in diesem Jahr liegen, den höchsten Wert seit 40 Jahren.

»Maßgeblich für die Revision sind neben dem Ukrainekrieg der ungünstige Pandemieverlauf im zurückliegenden Winterhalbjahr«, erklärten die Wirtschaftsforschungsinstitute. Die Institute berechneten auch die Auswirkungen einer sofortigen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen für Deutschlands Wirtschaft: In diesem Fall würde die Bundesrepublik in eine »scharfe« Rezession stürzen, erklärten sie. »Wirtschaftspolitisch käme es dann darauf an, marktfähige Produktionsstrukturen zu stützen, ohne den Strukturwandel aufzuhalten.« Dieser Wandel werde sich für die Gas-intensiven Industrien auch ohne Boykott beschleunigen, da die Abhängigkeit von den bislang günstig zu beziehenden russischen Lieferungen so oder so rasch überwunden werden solle.