Mehrere angesehene Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten keine Besserung der konjunkturellen Lage im laufenden Jahr: Das Ifo-Institut geht von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent 2023 aus und erwartet für das kommende Jahr ein relativ schwaches Wachstum von 1,4 Prozent. Damit hielt das Institut in seiner am Donnerstag veröffentlichten Prognose an der Schätzung für dieses Jahr fest, setzte den Wert für 2024 aber um 0,1 Punkte herab.