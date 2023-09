Konkurrenz aus China Den deutschen Autoherstellern stehen schwere Zeiten bevor

Umso ungelegener kommt der Gegenwind im wichtigsten Automarkt China, wo sich das Geschäft mit Macht in Richtung Elektroantriebe verschiebt. Weil etwa Volkswagen seine E-Autos in der Volksrepublik nur schleppend verkauft, verloren die Wolfsburger mit ihrer Kernmarke VW Pkw kürzlich ihre seit Jahrzehnten gehaltene Marktführerschaft.

Kalt erwischt

»Mit dem Verbrennergeschäft in China haben die deutschen Autobauer traditionell ihr Geschäft in anderen Bereichen der Welt alimentiert – aktuell werden sie daher kalt erwischt durch die Situation in China«, sagt Philipp Kupferschmidt, bei der Unternehmensberatung Accenture verantwortlich für die Autobranche in Deutschland. »In der Wahrnehmung der Kunden haben die deutschen Autobauer bei Software und Technik ein Defizit.«