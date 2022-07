Konsumklima auf Rekordtief »Seit Beginn der Erhebung wurde kein schlechterer Wert gemessen«

Die Konsumflaute in Deutschland hat wegen der hohen Inflation und der Unsicherheiten in Folge des Ukrainekriegs einen neuen Höhepunkt erreicht. Das Rekordtief des vergangenen Monats sei unterboten worden, teilte das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK auf Basis seiner jüngsten Umfrage zum Konsumklima in Deutschland am Mittwoch mit.