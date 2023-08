Zuletzt hatte Natura jedoch sechs Quartale in Folge Verluste geschrieben und sucht deshalb dringend nach Möglichkeiten, Schulden abzubauen und wieder profitabel zu werden. Im April hatte das brasilianische Unternehmen den Verkauf seiner Luxusmarke Aesop mit einem Wert von 2,5 Milliarden Dollar an L’Oréal angekündigt. In einer Telefonkonferenz mit Analysten erklärten Natura-Manager, dass The Body Shop das Konzernergebnis belastet habe. Das Verbraucherverhalten habe sich nach der Coronapandemie geändert.