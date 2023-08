Kraftwerke für Energiewende Habeck spricht von »Durchbruch« mit EU

Beim Umbau des Stromsystems setzt die Bundesregierung vor allem auf erneuerbare Energien aus Wind und Sonne – für die sogenannten Dunkelflauten aber sollen neue Wasserstoff- und Gaskraftwerke gebaut werden. Um staatliche Anreize dafür zu setzen, plant Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) eine Kraftwerksstrategie. Beihilfen müssen von der EU-Kommission genehmigt werden. Habeck und die Kommission einigten sich nun auf »Leitplanken«, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mitteilte. Habeck sprach in Hamburg von einem »politischen Durchbruch« auf dem Weg zu CO₂-freien Kraftwerken. Geplant seien Investitionskostenzuschüsse.