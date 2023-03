»Die vom Bund geplanten Strukturveränderungen greifen massiv in die Krankenhausplanung der Länder ein und haben erhebliche Kostenfolgen«, sagte Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). Zur Qualität und Intensität der Zusammenarbeit mit dem Bund gebe weiterhin deutlich unterschiedliche Vorstellungen. Die Reform müsse auf rechtssicheren Füßen stehen. »Wir haben – aus gutem Grund – in Deutschland kein staatliches Gesundheitssystem, bei dem Kliniken einfach per politischem Beschluss eröffnet, verschoben oder geschlossen werden können.«