Ohne zusätzliche Steuerzuschüsse führe die bis Ende November verlängerte Kostenübernahme für Coronatests in Pflegeeinrichtungen zu Mehrausgaben in der Pflegeversicherung von rund einer Milliarde Euro, heißt es in dem Bericht. Dadurch würde sich das für 2022 prognostizierte Defizit von 2,3 auf 3,3 Milliarden Euro erhöhen. Zusätzliche Ausgaben müssten über höhere Darlehen des Bundes abgedeckt werden, um weiter zahlungsfähig zu bleiben. »Die Rückzahlung werden in der Folge die Mitglieder über Beitragssatzerhöhungen tragen müssen«, warnen demnach die Kassen.