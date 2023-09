Steigende Zusatzbeiträge Krankenkassen warnen vor hohem Milliardendefizit

Derzeit arbeitet Lauterbach an der seit Jahrzehnten überfälligen Reform des Gesundheitswesens, das im weltweiten Vergleich eines der teuersten ist und aus Sicht von Experten dennoch nicht genügend leistet. Anfang März hatte Lauterbach angekündigt, etwa die schleppende Verbreitung digitaler Anwendungen zu beschleunigen. Deutschlands Gesundheitswesen hänge in der Digitalisierung um Jahrzehnte zurück, sagte er. Auch die Versorgung bei Arztpraxen, Krankenhäusern und Rettungsdiensten will er neu aufstellen. So ließe sich langfristig auch Geld sparen, hoffen Experten.