Um die Last milliardenschwerer Defizite in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) abzubauen, hat IKK-Krankenkassenchef Ralf Hermes drastische Ideen für Einsparungen. Er fordert Leistungskürzungen in drei Bereichen: zahnärztliche Behandlungen, Zahnersatz und Homöopathie. »Der Lage angemessen wäre es, die komplette zahnärztliche Versorgung aus dem Leistungskatalog zu streichen«, sagte Hermes, dessen Kasse rund 300.000 Versicherte hat, dem »Handelsblatt«. Die steigenden Gesundheitsausgaben brächten das System an seine Grenzen. Leistungskürzungen dürften deshalb »kein Tabu sein, sondern sind alternativlos«.