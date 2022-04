Von Russland aus im Internet einzukaufen, gestaltet sich derzeit schwierig: Nach dem Weggang von Visa und Mastercard waren viele Bürger zur chinesischen Kreditkarte UnionPay gewechselt. Doch bei ausländischen Internetgeschäften blockierten die Zahlungen aller in Russland herausgegeben Karten, auch der von UnionPay, berichtet die Tageszeitung »Kommersant« am Mittwoch. Viele Russen hatten nach der Abschaltung von Visa und Mastercard in Russland gehofft, mit Karten chinesischer Banken zahlen zu können.