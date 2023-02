Fast 52.000 Immobilien in Großbritannien sind Transparency International UK zufolge im Eigentum anonymer Investoren, von denen einige der russischen Staatsführung nahestehen. Laut einem am Dienstag von der Organisation veröffentlichten Bericht haben die Immobilien einen Gesamtwert von mehr als 7,5 Milliarden Euro. Insbesondere Luxusimmobilien in London seien mit »verdächtigem Geld« über undurchsichtige Offshore-Firmen gekauft worden.