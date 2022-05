Blockierte Häfen in der Ukraine Keine Lösung der Getreidekrise in Sicht

Westliche Staaten bemühen sich weiter darum, das von Russland blockierte Getreide in ukrainischen Häfen freizubekommen. »Putin hat Signale gegeben, dass er bereit ist, Exporte über die Seehäfen zuzulassen«, sagte Österreichs Kanzler Karl Nehammer. Die dafür nötigen Häfen müssten aber von Minen geräumt werden.

Der Kanzler hatte im Vorfeld auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan telefoniert. Erdoğan wolle in den nächsten Tagen auf beide Kriegsparteien zugehen, um den Verhandlungsprozess wieder anzustoßen, sagte Nehammer.

Auftritt in Davos: Von der Leyen will mit Russland über Getreideexporte aus der Ukraine verhandeln

Auftritt in Davos: Von der Leyen will mit Russland über Getreideexporte aus der Ukraine verhandeln

Auftritt in Davos: Von der Leyen will mit Russland über Getreideexporte aus der Ukraine verhandeln

Auftritt in Davos: Von der Leyen will mit Russland über Getreideexporte aus der Ukraine verhandeln

Bilanz der Frühjahrsaussaat: Anbaufläche in der Ukraine um mehr als ein Fünftel geschrumpft

Bilanz der Frühjahrsaussaat: Anbaufläche in der Ukraine um mehr als ein Fünftel geschrumpft

Bilanz der Frühjahrsaussaat: Anbaufläche in der Ukraine um mehr als ein Fünftel geschrumpft

Bilanz der Frühjahrsaussaat: Anbaufläche in der Ukraine um mehr als ein Fünftel geschrumpft

Die Ukraine wirft Russland vor, die Schwarzmeerhäfen mit Kriegsschiffen zu blockieren und so wichtige Weizenausfuhren zu verhindern. Russland wiederum hatte die Ukraine aufgefordert, ihre Küstenstreifen zu entminen, damit ein Korridor für die Getreideausfuhr eingerichtet werden könne. Das wäre aber auch ein mögliches Einfallstor für die russischen Streitkräfte.

Draghi telefoniert mit Selenskyj

In einem weiteren Telefonat suchten der italienische Regierungschef Mario Draghi sowie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Lösungen für die Getreidekrise. Selenskyj habe sich für die Initiative aus Rom bedankt und vereinbart, »über mögliche Lösungen weiter in Kontakt zu bleiben«, teilte das Büro Draghis mit.

Draghi hatte am Donnerstag mit Putin telefoniert. Bereits in diesem Gespräch hatte der Kremlchef gefordert, dass der Westen seine Sanktionen gegen Russland aufheben solle. Dann sei Moskau auch bereit, Schiffe mit Getreide und Dünger aus den Häfen am Schwarzen Meer wieder passieren zu lassen.