Ausgaben sollen auf 445,7 Milliarden Euro gesenkt werden

Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 beschließen. Die Ausgaben des Bundes sollen nach 476,3 Milliarden Euro in diesem Jahr deutlich auf 445,7 Milliarden Euro gesenkt werden. Nach krisenbedingten Mehrausgaben der Vorjahre wegen Corona und der Energiepreiskrise soll nun ein Sparkurs eingeschlagen und die Neuverschuldung gesenkt werden. Damit soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse eingehalten werden.