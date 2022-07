Seit 2007 wurde an dem Projekt gearbeitet, nun ist die neue Verbindung vor der Küste Dalmatiens weitgehend fertig: In Kroatien wird am Dienstagabend eine rund zweieinhalb Kilometer lange Brücke eröffnet, die die südliche Adriaküste rund um Dubrovnik mit dem Rest des Landes verbindet. Die Brücke auf die kroatische Halbinsel Pelješac umgeht dabei einen schmalen Streifen bosnisches Gebiet, das zwischen der kroatischen Küste weiter nördlich und dem Teil rund um Dubrovnik liegt.