Kroatien will den Kuna ab dem kommenden Jahr durch den Euro ersetzen – und wird wohl auch in den gemeinsamen Währungsraum aufgenommen. Das Land erfüllt nach einer abschließenden Bewertung der EU-Kommission die Voraussetzungen für die Einführung des Euro. Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, könnten damit die noch ausstehenden EU-Beschlüsse zur Umstellung getroffen werden. Formal soll diese der Rat der 27 EU-Mitgliedstaaten in der ersten Juli-Hälfte fassen. Schwierigkeiten werden nach der eindeutigen Bewertung der EU-Kommission aber nicht erwartet.