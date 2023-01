Der Mitbegründer wurde in der Nacht zum Mittwoch in Miami gefasst, wie das US-Justizministerium mitteilte . Der Mann ist den Angaben zufolge russischer Staatsbürger und lebt in China. Warum sich der 40-Jährige in den USA aufhielt, teilte das Ministerium nicht mit. Ihm wird laut der Mitteilung das Betreiben eines »nicht zugelassenen Unternehmens zur Sendung von Geld« zur Last gelegt. Darauf stehen in den USA bis zu fünf Jahre Gefängnis.