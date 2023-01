Nachdem der Bitcoin sich bereits vergangene Woche erholt hatte, stieg er am Wochenende auf mehr als 21.000 Dollar. In der Nacht auf Montag wurden dann auf der Handelsplattform Bitfinex in der Spitze 21.433 Dollar markiert. Das ist der höchste Stand seit Ende Oktober. Zuletzt kostete ein Bitcoin noch 20.800 Dollar.