Künstliche Befruchtung Von Roboter gezeugte Kinder geboren

Entwickelt wurde der Spermieninjektionsroboter von dem Start-up-Unternehmen Overture Life mit Sitz in Barcelona. Der Versuch fand im vergangenen Frühjahr im New Hope Fertility Center in New York City statt. Wie das Magazin »MIT Technology Review« berichtet , seien mehr als ein Dutzend Eier befruchtet worden, wobei zwei gesunde Embryonen entstanden.