In der Vergangenheit hatten vor allen Dingen Untersuchungen für Schlagzeilen gesorgt, die hohe Anteile bestehender Tätigkeiten als von der Digitalisierung bedroht eingestuft hatten. Forscher der Universität Oxford kamen so etwa in einer aufsehenerregenden Studie sogar zu dem Schluss, dass über alle Sektoren hinweg 47 Prozent aller Berufe von Computern ersetzt werden können (die englische Studie finden Sie hier ).