Anders in Baden-Württemberg, wo 94 Prozent der Immoblien gegen Elementarschäden versichert ist. In allen übrigen Ländern liegt die Quote zwischen 28 Prozent (Bremen) und 53 Prozent (NRW). Aus Sicht vieler Fachleute ist Deutschland somit finanziell nur unzureichend gegen Katastrophen gewappnet.

Verbraucherschützer pochen auf Grundrechte

Aus Sicht von Verbraucherschützern stellt eine Pflichtversicherung einen großen Eingriff in die Grundrechte dar. Auch die Kosten sind nicht zu unterschätzen: In der niedrigsten Stufe gibt es die Versicherung bereits für unter 100 Euro, wie aus Daten der Stiftung Warentest hervorgeht. In der höchsten Klasse übernehmen Versicherer dafür oft nicht das vollständige Risiko. Es können also hohe Selbstbehalte und Prämien von mehreren hundert Euro pro Jahr anfallen.