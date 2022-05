Einem neuen Bericht der Umweltschutzorganisation WWF zufolge trägt die Landwirtschaft in der EU nur bedingt zur weltweiten Lebensmittelversorgung bei. »Derzeit sind wir der teure Supermarkt, nicht die Kornkammer der Welt«, kritisiert WWF-Ernährungsexpertin Tanja Dräger. Hintergrund sei unter anderem, dass die EU vor allem hochwertige Lebensmittel wie Schokolade oder Fleisch exportiere, aber günstige Produkte wie Kakao oder Futtermittel importiere. »In vielen Ländern der Erde brauchen die Menschen Korn, nicht Corned Beef und Chardonnay«, so Dräger.

Der am Montag unter dem Titel »Europe eats the world« veröffentlichte Bericht betont, die Länder der EU führten mehr Kalorien und Proteine – unter anderem in Form von Tierfutter – ein, als sie in andere Regionen verkauften. So entzögen sie anderen Märkten elf Prozent der Kalorien und 26 Prozent der Proteine.