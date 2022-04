Die jüngste Episode dürfte das Verhältnis zwischen dem Verein und seinem Geldgeber nicht eben verbessern. Ende März ging eine E-Mail bei Hertha ein, darin kündigte ein niederländischer Notar an, die Peil Investment B.V. solle zwangsversteigert werden. So schreibt es das Magazin »Business Insider«, Gesprächspartner aus dem Verein, die mit dem Vorgang vertraut sind, bestätigten dies dem SPIEGEL. Der niederländische Jurist wollte erfragen, wer die Hertha notariell vertrete. Peil ist das Unternehmen in Windhorsts Firmenimperium, das die Anteile an Hertha hält.