Leck an Druschba-Pipeline in Polen entdeckt Raffinerie in Schwedt stellt sich auf weniger Öl ein

Bundesregierung beobachtet »die Lage genau«

Nach ersten Informationen der polnischen Behörden gehe »man von einer unbeabsichtigten Beschädigung aus, nicht von einer Sabotage«, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Die Bundesregierung beobachte »die Lage genau« und stehe »mit allen betroffenen Stellen in engem Kontakt«.

»Sowohl in der PCK Schwedt wie auch in der Raffinerie Leuna wurden in den vergangenen Wochen bewusst vorsorglich die eigenen Ölvorräte vor Ort erhöht.« Schwedt und Leuna bekämen zudem Öl aus den Häfen Rostock und Danzig.

Ende September hatten Explosionen mehrere Löcher in die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee gerissen. Nach den Detonationen waren aus Lecks an den beiden Pipelines tagelang ununterbrochen große Mengen Gas ausgetreten. Die Lecks lagen in internationalen Gewässern in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens. Der Verdacht der Sabotage steht im Raum, die Bundesanwaltschaft ermittelt.