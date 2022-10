Lagarde warnte, das Wirtschaftswachstum in der Eurozone könne sich in den kommenden Monaten abschwächen. Ein lange andauernder Ukrainekrieg bleibe ein »großes Risiko«. Die Inflation – derzeit mit 9,9 Prozent in der Eurozone auf Rekordniveau – werde wegen der hohen Energie- und Rohstoffpreise wohl weiter steigen.

Die Arbeit sei noch nicht erledigt und es gelte, eine weitere Wegstrecke zurückzulegen, sagte die EZB-Chefin. Sie betonte, der EZB-Rat werde den künftigen Leitzinspfad an der Entwicklung der Inflations- und Wirtschaftsaussichten ausrichten. Es sei mehr »in der Pipeline«. Womöglich müsse man auf mehreren Sitzungen an der Zinsschraube drehen. Doch in welchem Tempo diese weitere Straffung vollzogen werde, sei noch offen. Dabei werde sich die EZB am Inflationsausblick ausrichten, aber auch an den Konjunkturaussichten, die von einer »höheren Wahrscheinlichkeit einer Rezession« getrübt seien.