Zieht die Konkurrenz mit?

Lidl wolle »etwas verändern«, sagte Graf weiter, der hofft, dass auch die Konkurrenz in diese Richtung mitzieht. »Wenn andere auf diesen Zug aufspringen, ist das leichter. Wenn wir allein sind, ist es manchmal kompliziert.« Die gesamte Einzelhandelsbranche in Deutschland stehe in der Pflicht, »weil Europa und auch die Welt auf uns als Land schaut«. Erzkonkurrent Aldi rühmt sich gern seines großen Bio-Sortiments, was allerdings Fleisch mit einschließt.

Christiane Huxdorff, Landwirtschaftsexpertin bei Greenpeace, begrüßt den Schritt hin: »Lidl hat die Zeichen der Zeit erkannt und übernimmt jetzt wirklich Verantwortung für die Produkte, die in ihren Läden verkauft werden.« Der Anbau pflanzlicher Lebensmittel sei viel klimaschonender, benötige weniger Agrarfläche und belaste die Umwelt weniger als die Erzeugung von Fleisch und Milch.