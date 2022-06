Es gebe Störungen in den Lieferketten »von China bis Hamburg, von Los Angeles bis Rotterdam«, so Titzrath, Vorstandsvorsitzende bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Das größte Problem im Hamburger Hafen sei es derzeit, dass Firmen ihre Ware nur langsam abholten. »Früher standen die Container ein bis zwei Tage bei uns. Jetzt sind es fünf Tage und deutlich länger.« Schiffe warteten bis zu zehn Tage, bevor sie in den Hafen fahren dürften.