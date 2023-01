Das Institut schätzt, dass die Subventionen in China drei- bis viermal so hoch sind wie die in Deutschland, Japan und den USA üblichen Vergünstigungen. Obendrein gebe es unter anderem Investitionsverbote für ausländische Unternehmen in 31 Branchen, eine intransparente Regulierung und willkürliche Anwendung von Vorschriften.

»Märchen vom autoritären Staat mit einem freien Markt«

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour sagte der »Welt am Sonntag«, Unternehmen sollten Entscheidungen über ihre Investitionen selbst treffen. Sie müssten sich aber darüber im Klaren sein, dass das »Märchen vom autoritären Staat mit einem freien Markt« ausgeträumt sei.