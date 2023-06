Die aus dem ehemaligen SED-Zentralorgan »Neues Deutschland« hervorgegangene Tageszeitung »nd« steckt nach eigener Darstellung in einer schweren finanziellen Krise. Da die Einnahmen rund 400.000 Euro geringer und die Kosten rund 200.000 Euro höher ausgefallen seien als erwartet, habe sich aktuell ein Fehlbetrag von rund 635.000 Euro für das vergangene Jahr ergeben, berichtet die »nd« in eigener Sache. Die Lage sei dramatisch. Der Einzelverkauf am Kiosk werde aus Kostengründen zum 1. August eingestellt. Nur die Wochenendausgabe solle dann dort noch erhältlich sein.