Der Ruf nach Preisdeckeln ist derzeit groß in Mode. Jetzt meldet sich der Linken-Politikers Sören Pellmann mit einer solchen Idee zu Wort. Der Spritpreis in Deutschland sollte vom Staat bei 1,50 Euro gedeckelt werden, um die hohen Gewinne der Ölunternehmen abzuschöpfen, forderte der Leipziger Bundestagsabgeordnete am Freitag. Die Preisgrenze solle mindestens bis Ende des Jahres gelten.