Lira-Absturz Wie Erdoğan die Stärke der türkischen Wirtschaft verspielt

Der türkische Präsident rügt die horrenden Preise im Supermarkt, dabei hat er selbst die Inflation in die Höhe gejagt. Erdoğan will Wirtschaftswachstum um jeden Preis erzwingen – die Last tragen die Bürger.