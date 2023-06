Streit über Flüssiggas-Terminals Jetzt zeigen sich auch bei den Grünen Zweifel am LNG-Ausbau

Die Kritik am Flüssiggas-Terminal auf Rügen ruft selbst in den Reihen der Grünen Zweifler am Projekt auf den Plan. Die grüne Energieexpertin Lisa Badum fordert eine Korrektur der deutschen Gasimportstrategie.