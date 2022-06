Brand in Anlage Längerer Ausfall bei LNG-Terminalbetreiber Freeport treibt Gaspreise in Europa

2,8 Millionen Tonnen weniger

Es sei davon auszugehen, »dass Europa am stärksten von diesem Vorfall betroffen sein wird«, so die Analysten von Rystad Energy in dieser Woche. Durch den Produktionsausfall bis September werden weitere 2,8 Millionen Tonnen vom Markt verschwinden, sagte Alex Froley, LNG-Analyst bei ICIS.

Etwa 70 Prozent der Freeport-Exporte gingen in den vergangenen Monaten in die Europäische Union und nach Großbritannien, wobei Frankreich, die Türkei und die Niederlande zu den größten europäischen Importeuren in diesem Jahr zählen.

Der Vorfall an der Anlage wird von dem Unternehmen, den US-Energie- und Pipeline-Aufsichtsbehörden und der US-Küstenwache untersucht. Die Explosion wurde durch einen Bruch in den Druckleitungen verursacht, die das LNG von den Lagertanks zu den nahe gelegenen Docks transportieren, so das Unternehmen. Die Verflüssigungsanlagen, die das Gas kühlen, die Verarbeitungsbereiche, die Lagertanks und die Docks seien nicht beschädigt worden. Ein Sprecher des Unternehmens lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob die Ermittler mögliche Konstruktions- oder Baumängel untersuchen.