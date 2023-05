Ausweichplan in Mukran als Teilerfolg

Der Landestourismusverband sieht die LNG-Pläne und den Tourismus nicht als vereinbar an, schon gar nicht mit Blick auf das ursprünglich rund fünf Kilometer vor Sellin geplante Terminal – also als Kulisse für die Ostseebäder, wie Woitendorf sagte. Dass der Bund von diesem Plan abgerückt sei, sieht er als Teilerfolg für Rügen.

Zur Debatte über das Terminal sagte der Verbandschef: »Die Fronten sind verhärtet.« Auf der einen Seite stehe die totale Ablehnung bis hin zu rechtlichen Mitteln, die in Stellung gebracht würden. Auf der anderen Seite stünden diejenigen, die dafür plädierten, der Realität ins Auge zu sehen, nämlich der offensichtlichen Absicht des Bundes, in abgespeckter Form in Mukran ein Terminal zu bauen.