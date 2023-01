Brunsbüttel wird von RWE betrieben. Dort soll das Terminalschiff Höegh Gannet eingesetzt werden, das sich zurzeit noch im französischen Hafen Brest befindet. Am 17.12. hatten Habeck und Bundeskanzler Olaf Scholz das erste schwimmende LNG-Terminal in Wilhelmshaven eingeweiht. Dort begann die Höegh Esperanza vor Weihnachten, das auf rund minus 160 Grad tiefgekühlte LNG in Gas umzuwandeln – und speist mittlerweile regelmäßig Gas ins deutsche Netz ein. Zu Monatsanfang kam ein erster LNG-Tanker aus den USA in Wilhelmshaven an.