Ob in Shenzhen, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, Chengdu, oder der Urlaubsinsel Hainan – die Menschen flüchteten über Treppenhäuser, Hinterhöfe und Seitenstraßen, um die Zeit der Sperrungen wenigstens in der eigenen Wohnung verbringen zu können.

Die Ikea-Kunden, die es am Samstag nicht rechtzeitig nach draußen schafften, hatten schlechte Karten. Sie mussten bis Mitternacht in dem Geschäft ausharren und wurden anschließend in Quarantäne-Hotels gebracht. Die Maßnahmen umfassten zwei Tage in in Abgeschiedenheit und weitere fünf Tage bei strenger Überwachung der persönlichen Virenlast, wie Zhao Dandan von der Schanghaier Gesundheitskommission am Sonntag während einer Pressekonferenz erklärte.