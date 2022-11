Bislang war Geld aus Katar in London omnipräsent

Die Reaktion aus Doha folgte auf dem Fuß: Katar kündigte an, bereits bestehende und geplante Investments in London und anderen britischen Städten auf den Prüfstand zu stellen, so die »Financial Times« unter Berufung auf eine involvierte Quelle in Katar. Der Insider sagte der Zeitung, man habe den Eindruck, dass katarische Investitionen in der britischen Hauptstadt nicht willkommen seien, und warf den Briten Doppelmoral vor. Eine offizielle Stellungnahme gab es zunächst nicht aus Doha.