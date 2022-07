Das mittelständische Unternehmen Deutsche Regas will in Lubmin in großem Stil Flüssigerdgas importieren – mit einem schwimmenden LNG-Terminal. Ab Dezember plane man, bis zu 4,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich in das deutsche Fernleitungsnetz einzuspeisen, teilte das Unternehmen mit, hinter dem der Investor Ingo Wagner und der Unternehmensberater Stephan Knabe stehen.