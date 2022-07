Reisechaos Lufthansa erhöht die Zahl der Geisterflüge

»Wir verspielen unseren guten Ruf und auf Dauer wird Lowcost-Service und -Zuverlässigkeit zu Premiumpreisen sicher nicht funktionieren«, heißt es in einem Brief an den Lufthansa-Aufsichtsrat, der von den Vorsitzenden der Betriebsräte und Personalvertretungen verschiedener Unternehmensteile unterzeichnet ist.

In dem Schreiben heißt es weiter, dass man die Kunden tagtäglich enttäuschen und zudem handlungsunfähig zusehen müsse, wie Passagiere strandeten und sich selbst überlassen würden, sei eines Dienstleistungsunternehmens unwürdig. Sparen um jeden Preis werde seit Jahren als Allheilmittel der Zukunftssicherung angesehen. Das Personal und der Kunde gerieten dabei völlig aus dem Blick. »Gerade das angeblich viel zu teure Personal hat in der Vergangenheit alle durch den Sparwahn hervorgerufenen Missstände ausgebügelt und vor dem Kunden kaschiert«, heißt es in dem Schreiben.