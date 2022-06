Lufthansa will zwar in manchen Punkten Abhilfe schaffen, stellte etwa mehr Personal für die Callcenter ein und plant neben einer weiteren Flottenmodernisierung ein Upgrade der Kabinenausstattung. Auch kommt die Airline Vielfliegern entgegen, indem sie bis zum 30. Juni noch doppelte Statusmeilen auf den Flügen verteilt. So wird es leichter, den Frequent Traveller-, Senator- oder HON-Circle-Status zu behalten oder zu erwerben.

Doch immer mehr Kunden hinterfragen, was das noch genau bringen soll. Denn aktuell, so scheint es, hat Lufthansa den Anschluss an die Spitze der Premium-Airlines verloren. Mitarbeiter ätzen mittlerweile mehr oder weniger offen über ihren Arbeitgeber, ihnen sei es bisweilen peinlich, was Lufthansa den Kunden im Premiumbereich präsentiere. »Mancher von uns ist angstgetriebener denn je«, sagt eine leitende Bodenmitarbeiterin, die seit mehr als 20 Jahren dabei ist. »Man traut sich nichts zu sagen oder eine Entscheidung im Sinne der Kunden zu treffen, weil man Konsequenzen befürchten muss.«