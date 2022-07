Allein die Konzernkernmarke Lufthansa hat schon als 3000 Flüge im Sommer abgesagt; ihr zufolge entspricht das fünf Prozent der geplanten Starts. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat sich bei den Kunden offiziell entschuldigt, erwartet aber vorerst keine durchgreifende Besserung.

USA: mehr als 1000 abgesagte Flüge

Auch in anderen Staaten häufen sich Streichungen, massive Verspätungen und chaotische Szenen an Flughäfen. In den USA wurden am langen Wochenende zum Unabhängigkeitstag (4. Juli) allein am Samstag bis zum Nachmittag mehr als 600 Flüge gestrichen. Weitere mehr als 3300 Flüge waren laut der Website flightaware.com verspätet. Hauptgrund ist die Personalknappheit.