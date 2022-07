Piloten fordern mehr Lohn und Inflationsausgleich

Die Piloten fordern Gröls zufolge in diesem Jahr »5,5 Prozent mehr Vergütung und danach einen automatischen Inflationsausgleich«. Nach sechs Runden gelten die Verhandlungen als festgefahren, gleichzeitig hatten beide Seiten ihren Wunsch bekräftigt, sich zu einigen. »Da die eigentlichen Verhandlungen bislang konstruktiv geführt wurden, setzen wir weiter auf eine schnelle Einigung. Wir sind dazu jedenfalls bereit und in der Sache auch nicht zu weit auseinander«, sagte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann der »Bild am Sonntag«.