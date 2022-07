Ratlose Blicke nach oben. Das Bodenpersonal der Lufthansa streikt. Mehr als 1000 Flüge an den Flughäfen Frankfurt und München fallen am Mittwoch aus – mitten in der Ferienzeit.

Diego Lambiase, Reisender nach Paris:

»Ich kam aus Afrika gerade. Ich muss nach Paris. Der Flug wurde gecancelt. Sie haben gesagt, morgen würde ich umgebucht. Aber als wir hier ankamen, war niemand da, um uns zu sagen, was wir machen sollen, wo wir hingehen sollen, wo wir schlafen können. Also suchen wir nach Lufthansa-Leuten, die uns helfen können. Aber alle, die wir fragen, sagen: Es wird ziemlich schwer, heute jemanden von Lufthansa am Flughafen zu erwischen. Wir wissen nicht, was wir machen sollen.«

Rund 134.000 Passagiere sind von den Ausfällen betroffen. Die Kapazitäten für Umbuchungen seien nach Angaben der Lufthansa »sehr begrenzt«. Betroffenen riet die Fluggesellschaft deshalb, erst gar nicht zum Flughafen zu kommen.

Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi streiten derzeit über die künftigen Gehälter der Bodenbeschäftigten. Das Unternehmen bezeichnete den Warnstreik mitten in der Urlaubszeit als »unzumutbar«. Viele Passagiere sehen das anders.

Reisender:

»Wenn man die Bilanzen von Lufthansa heute anschaut, dann könnten die Leute schon bisschen mehr Geld bekommen. Warum nicht? Obwohl es mich betroffen hat natürlich. Aber einen anderen Weg gibt es nicht.«

Reisender:

»Auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil ich natürlich jetzt in der Ferienzeit der größte Hebel da ist. Gegenüber dem Unternehmen auch. Aber für alle Leute, die heute fliegen wollen, sich sehr lange drauf gefreut haben. Auf den Urlaub ist natürlich besonders schwer heute und auch nicht so schön.«

Reisende:

»Wir haben schon darüber diskutiert. Und auch, wenn wir betroffen sind, finden wir eigentlich okay, dass die Leute das tun. Schwere Zeiten, jeder hat zu kämpfen – aber Lufthansa mach gerade gutes Geld.«

Die Gewerkschaft fordert angesichts der hohen Arbeitsbelastung in den aktuellen Krisen 9,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro im Monat. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Anfang August geplant.