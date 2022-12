Am Donnerstag sorgten erneut Mitglieder der Gruppe an den Flughäfen in München und Berlin für Probleme. Am BER wurden nach SPIEGEL-Informationen am Donnerstag dieser Woche sechs Aktivisten am Außenzaun durch Polizeikräfte gestellt. Zweit weitere klebten sich auf dem Taxiway fest. In München war die Lage massiver. Drei Personen wurden am Außenzaun des Flughafens festgestellt; vier weitere hatten sich im Bereich der Nordbahn auf dem Rollfeld festgeklebt. Der Flugbetrieb auf der Nordbahn musste eingestellt werden und konnte erst um 9.38 Uhr wieder aufgenommen werden. Die Südbahn des Flughafens war nicht betroffen.