Rund 300 Mitarbeiter des Bodenpersonals am Stuttgarter Flughafen erhalten nach Angaben der Gewerkschaft Ver.di von August an mehr Geld. Durch die Einigung in den Tarifverhandlungen mit einer Tochtergesellschaft des Flughafens seien Warnstreiks dort »vom Tisch«, teilte der Landesverband der Gewerkschaft in Stuttgart mit. Der Warnstreik bei der Lufthansa habe am Stuttgarter Flughafen auch so eher geringe Auswirkungen, weil die Fluggesellschaft dort nur wenige Mitarbeiter beschäftige.