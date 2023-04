Bericht über interne Daten Zwei von drei Passagieren würden einen Flug mit der Lufthansa-Gruppe wohl nicht empfehlen

Zu den Netzwerk-Gesellschaften zählen neben der Muttermarke Lufthansa auch die Töchter Swiss, Austrian Airline und Brussels Airlines, die auch Umsteigeverbindungen anbieten. Zum Vergleich: Die Billigtochter Eurowings kommt auf einen Score von 37.

Interner Wettbewerb

Vor dem Beginn der Coronajahre sah das noch anders aus. 2019 kamen die Netzwerk-Gesellschaften noch auf einen Wert von 57 – vor der Tochter Eurowings mit einem Score von 40.

Die Unternehmensstruktur mit den vielen Tochterunternehmen kann zu Verwirrungen führen, auch bei den Kundinnen und Kunden. Der Konzern teilt sich dabei auf: Zum Beispiel soll Eurowings Discover einen Kostenvorteil gegenüber der Kernmarke haben und umkämpfte Strecken gewinnbringend bedienen, heißt es in dem Bericht. Doch lande etwa, wer seinen Flug mit Discover buchen will, bei der Lufthansa und nicht bei Eurowings. Auch andersherum würden sich immer wieder Passagiere beschweren, weil sie einen Flug mit der Lufthansa gebucht hätten, doch schließlich in einem Flugzeug von Discover saßen, mit reduziertem Bordservice.